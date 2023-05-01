Семи жителям Тюменской области понадобилась помощь медиков из-за дыма от пожаров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь жителей Тюменской области обратились к врачам в медицинские учреждения из-за дыма от природных пожаров 9 и 10 мая. Всем им оказали своевременную помощь, сообщает информационный центр регионального правительства.

Специалисты отмечают, что продукты горения могут вызвать обострение хронических заболеваний. Поэтому в случае ухудшения самочувствия необходимо обратиться к врачу.

Чтобы обезопасить себя от вредного влияния смога медики советуют использовать защитные маски, пить больше воды, пользоваться кондиционерами и воздухоочистителями.

По возможности следует держать окна закрытыми, проводить влажную уборку и увлажнять воздух. Также необходимо промывать нос и полоскать полость рта. Не рекомендуется ношение контактных линз.