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Семи жителям Тюменской области понадобилась помощь медиков из-за дыма от пожаров

Общество, 12:03 11 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь жителей Тюменской области обратились к врачам в медицинские учреждения из-за дыма от природных пожаров 9 и 10 мая. Всем им оказали своевременную помощь, сообщает информационный центр регионального правительства.

Специалисты отмечают, что продукты горения могут вызвать обострение хронических заболеваний. Поэтому в случае ухудшения самочувствия необходимо обратиться к врачу.

Чтобы обезопасить себя от вредного влияния смога медики советуют использовать защитные маски, пить больше воды, пользоваться кондиционерами и воздухоочистителями.

По возможности следует держать окна закрытыми, проводить влажную уборку и увлажнять воздух. Также необходимо промывать нос и полоскать полость рта. Не рекомендуется ношение контактных линз.

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# дым , лесные пожары , смог

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