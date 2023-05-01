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Жители Ялуторовска помогут землякам, чьи дома пострадали от пожаров

Общество, 18:18 11 мая 2023

yalutorovsk.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk.admtyumen.ru

Сбор гуманитарной помощи для жителей населенных пунктов, чьи дома и другое имущество пострадали во время лесных и ландшафтых пожаров откроют в Ялуторовске 12 мая с 10 до 14 часов. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Вещи можно принест в АНО "Добрыня" по адресу: ул. Революции, 48, цокольный этаж и в приемную местного отделения партии "Единая Россия" по адресу: ул. Свердлова 43, с 8 до 17 часов. Контакты: 8 (34535) 2-06-27.

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# гуманитарная помощь , пожароопасный сезон

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