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Для тушения пожара около села в Викуловском районе переброшены дополнительные силы

Общество, 20:05 12 мая 2023

администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

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Дополнительные силы переброшены для тушения ландшафтного пожара около викуловского села Боково, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Природный пожар – в 10 км от села. К его ликвидации привлечены сотрудники МЧС, подразделений Тюменской авиабазы Викуловского и Сорокинского районов. Из Ишима экстренно направлена аэромобильная группа Волжского спасательного центра МЧС.

"В то время, когда одни рискуя жизнью и здоровьем, локализуют пожар, другие своим безответственным поведением допускают возгорание. Уважаемые жители и гости района, будьте предельно внимательны. Из-за погодных условий обстановка по-прежнему остается крайне напряженной", – сказал глава Викуловского района Андрей Лотов.

В Тюменской области действует режим ЧС. Жителям запрещено посещать леса, а также разводить открытый огонь. При обнаружении пожара необходимо сообщить о нем по номеру 112.

Напомним, в Тюменской области продлили особый противопожарный режим – с 14 мая по 3 июня.

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# Викуловский район , пожар

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