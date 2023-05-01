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Александр Моор и Наталья Комарова выбрали медведей на благотворительной акции в Ханты-Мансийске

Общество, 13:14 13 мая 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в благотворительной акции "От всего сЕРдца Макеевке" в Ханты-Мансийске. Он и его коллега - глава Югры Наталья Комарова приобрели медведей ручной работы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Мягкие игрушки сделали молодогвардейцы для благотворительной ярмарки. Медведь - это священное животное у коренных малочисленных народов Севера, которые живут в Югре, так же медведь - символ партии "Единая Россия".

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Средства от реализации игрушек организаторы акции направят на приобретение спортивного инвентаря в школы Макеевки и Ясиноватой.

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# Александр Моор , благотоврительность , Югра

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