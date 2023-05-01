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Александр Моор, Владимир Пушкарев и Владимир Фомин ответят на вопросы партийцев в Новом Уренгое

Губернатор, 19:39 13 мая 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор, Владимир Пушкарев и Владимир Фомин ответили на вопросы партийцев в Новом Уренгое. здесь состоялась встреча кандидатов “Единой России” для выдвижения на должность губернатора Тюменской области.

С докладами и программными заявлениями перед секретарями первичных и местных отделений и партактивом Ямала выступят губернатор Тюменской области Александр Моор. а также зампредседателя комитета по социальной политике Тюменской областной Думы Владимир Пушкарёв и зампредседателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной Думы Владимир Фомин.

После выступления каждому кандидату необходимо ответить на вопросы однопартийцев, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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# Александр Моор , предварительное голосование , Ямал

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