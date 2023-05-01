Патриотический проект "Мальчиши-Кибальчиши" создали в Голышманово

| Фото: скриншот диафильма «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове» | Фото: скриншот диафильма «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове»

Патриотический проект "Мальчиши-Кибальчиши" создали ветераны-пограничники совместно с комитетом образования Голышмановского городского округа Тюменской области.

"С раннего возраста надо воспитывать в ребятишках любовь и уважение к Родине, чтобы росли настоящими патриотами своей страны. Сейчас идёт информационная борьба за умы детей, и мы не должны проиграть её. В 1990-х и так многое упустили, теперь такого допустить нельзя. Нужно стараться отвлекать детей от Интернета, через который в их головы закладывается много разного мусора, - отметил руководитель проекта "Мальчиши-Кибальчиши", ветеран-пограничник Олег Негамедзянов.

Он лично встречается с голышмановскими детсадовцами: рассказывает им о пограничной службе и её важности, учит малышей любить Родину. К реализации проекта присоединились его товарищи - Владимир Киргинцев и Сергей Ситников. История почти 60-летнего Сергея Ситникова особенно интересна. Он уходил добровольцем на специальную военную операцию. Недавно вернулся домой, отслужив по контракту полгода.

"Поступить иначе не мог — я же пограничник. Конечно, мной двигал патриотизм, надо защищать Родину. Когда первый раз заехали в Мариуполь, поразила разруха, там не осталось ни одного целого дома. Смотреть страшно! Я был механиком-водителем. Немного зацепило меня — попал в госпиталь. Сломана нога, осколок от снаряда остался. Пролечился и обратно в зону проведения спецоперации, дослужил и приехал домой. Из-за возраста со мной больше не заключают контракт. Отдохнул недельку и включился в патриотическое воспитание детей", - рассказал он.

Проект "Мальчиши-Кибальчиши" состоит из двух этапов. На первом - инициативная команда посещает детские сады округа. Устраивают просмотр мультфильма по "Сказке о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове" Аркадия Гайдара. Потом обсуждают произведение, проводят беседы о пограничниках и любви к Родине. Также организуют конкурс рисунков.

Второй этап проекта, который вошёл в число победителей грантового муниципального конкурса поддержки гражданских инициатив, - военно-спортивная игра "Мальчиши-Кибальчиши". Дошкольники подготовительных групп погружаются в мир военной игры под присмотром ветеранов-пограничников. Они сами придумывают легенду и задания. Ребята, одетые в форму разных родов войск, проходят испытания на полосе препятствий, пишет "Мегатюмень".