150 тюменских школьников посвятили в юнармейцы

| Фото: группа "«ЮНАРМИЯ» | Тюменская область" ВКонтакте | Фото: группа "«ЮНАРМИЯ» | Тюменская область" ВКонтакте

Более 150 школьников пополнили ряды "Юнармии" в Тюменской области. На торжественной церемонии на площади Памяти в Тюмени юноши и девушки произнесли слова клятвы и юнармейца и стали официальными членами движения.

Ребятам вручили значки, книжки и вымпелы участников движения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа Миноборны РФ.

Юнармейцы Тюменской области участвуют в военно-спортивных проектах: региональная военно-спортивная игра "Победа", комплексные соревнования "Суворовский натиск", спартакиада допризывной молодежи Тюменской области, в военно-патриотических акциях "Дети войны. Дети Победы", "Диалоги с Героями". Ежегодно ребята приобретают новые знания на профильных образовательных сменах "Юнтех", "Юнармия Арт" и "Юнармеец" во всероссийских детских центрах, отправляются в исследовательские экспедиции.