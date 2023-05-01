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Десантный планер А-7 установят в парке Машиностроителей Заводоуковска

Общество, 15:13 18 мая 2023

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Памятную зону "Оружие победы" создадут в парке Машиностроителей Заводоуковского городского округа. Работы здесь планируется провести в 2023 году, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

Инициаторами создания памятной зоны стало региональное отделение партии "Единая Россия" с целью увековечивания трудового подвига заводоуковцев в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция посвящена труженикам авиазавода № 499, эвакуированного в годы войны из Воронежа.

Место размещения мемориала определено по результатам встречи с представителями общественности, ветеранами и молодежью городского округа. В центре композиции памятной зоны планируется размещение десантного планера А-7, над созданием модели которого трудился известный авиаконструктор Олег Антонов.

Средства на создание памятной зоны выделены из областного бюджета.

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# благоустройство , городская среда

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