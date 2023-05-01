Тюменские волонтеры отработают навыки по поиску и спасению пропавших людей

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Навыки по поиску и спасению пропавших людей отработают волонтеры поисково-спасательных отрядов Тюменской области в экопарке "Затюменский" 19 мая. Тренировочное занятие организовали сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Обучение проведут спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования и представители автономной некоммерческой организации по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям "Тюменский областной мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям".

Присоединиться могут все желающие. Начало - в 9 часов, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Первый день прошел 18 мая на базе Тюменского регионального ресурсного центра. Более 50 добровольцев изучали теоретические основы поиска пропавших людей. К проведению сессий привлечены преподаватели ресурсного центра, представители УМВД России по Тюменской области, волонтеры "ТюменьРегионСпас".