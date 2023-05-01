В Тюмени выставили на продажу дом купца П. Г. Ядрышникова XIX века

| Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Дом П. Г. Ядрышникова XIX века выставлен на продажу в Тюмени. Начальная цена – 54,9 млн рублей. В эту сумму включены стоимость самого трехэтажного особняка на ул. Челюскинцев и участка под ним, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

Здание относится к стилю дворцовых строений и имеет богатую историю. Ранее оно находилось на территории усадьбы, принадлежавшей тюменскому купцу второй гильдии П. Г. Ядрышникову. Позже здесь располагался завод по производству пива, фруктовых и минеральных вод, а также типография и контора газеты "Сибирский листок". С 1952 по 1983 годы в особняке работал организатор здравоохранения области Юрий Семовских.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Собственник будет обязан выполнять требования, которые предъявляются к таким постройкам.

Заявки принимаются до 17 июля на электронной площадке. Аукцион состоится 20 июля.

Подробная информация об объекте — на сайте delu-dom.72to.ru.