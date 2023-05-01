Водитель легковушки сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе Голышманово

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Девятилетнюю девочку сбил водитель автомобиля ВАЗ-2114 на пешеходном переходе на ул. Садовой, д. 169 в Голышманово вечером 19 мая.

Пострадавшая с травмами доставлена в лечебное учреждение для оказания помощи, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Предварительно, школьница перебегала улицу по пешеходному переходу. Сотрудники ГИБДД выясняют, почему 45-летний водитель не пропустил ребенка.