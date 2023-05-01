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Водитель легковушки сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе Голышманово

Происшествия, 09:35 20 мая 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Девятилетнюю девочку сбил водитель автомобиля ВАЗ-2114 на пешеходном переходе на ул. Садовой, д. 169 в Голышманово вечером 19 мая.

Пострадавшая с травмами доставлена в лечебное учреждение для оказания помощи, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Предварительно, школьница перебегала улицу по пешеходному переходу. Сотрудники ГИБДД выясняют, почему 45-летний водитель не пропустил ребенка.

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# Голышманово , дети , ДТП

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