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Документальные фильмы о лидерах молодежных сообществ покажут в Тюмени 25 мая

Общество, 12:32 21 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Документальные фильмы о лидерах молодежных сообществ покажут на летней площадке мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 25 мая, начало в 18 час. В рамках медиапроекта "Люди, которым нужно немного больше" авторы создали серию из восьми эпизодов подкаста и трех документальных фильмов.

"Команда мультицентра "Моя территория" с помощью медиапроекта "Люди, которым нужно немного больше" хочет познакомить жителей области с активными тюменцами. В фильмах лидеры рассказывают, почему они выбрали этот вид деятельности и делятся личным опытом преодоления трудностей", — рассказала руководитель бренда "Моя территория" Ирина Мустыгина.

После просмотра каждого из фильмов зрители поучаствуют в коллективном обсуждении и смогут задать любые вопросы героям и создателям кинолент. Также после сеансов пройдут квизы по содержанию фильма на онлайн-платформе. Активные участники, которые наберут наибольшее количество баллов, получат мерч от "Моей территории", пишет КП-Тюмень.

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# Контора пароходства , талантливая молодежь

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