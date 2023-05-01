Документальные фильмы о лидерах молодежных сообществ покажут в Тюмени 25 мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Документальные фильмы о лидерах молодежных сообществ покажут на летней площадке мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 25 мая, начало в 18 час. В рамках медиапроекта "Люди, которым нужно немного больше" авторы создали серию из восьми эпизодов подкаста и трех документальных фильмов.

"Команда мультицентра "Моя территория" с помощью медиапроекта "Люди, которым нужно немного больше" хочет познакомить жителей области с активными тюменцами. В фильмах лидеры рассказывают, почему они выбрали этот вид деятельности и делятся личным опытом преодоления трудностей", — рассказала руководитель бренда "Моя территория" Ирина Мустыгина.

После просмотра каждого из фильмов зрители поучаствуют в коллективном обсуждении и смогут задать любые вопросы героям и создателям кинолент. Также после сеансов пройдут квизы по содержанию фильма на онлайн-платформе. Активные участники, которые наберут наибольшее количество баллов, получат мерч от "Моей территории", пишет КП-Тюмень.