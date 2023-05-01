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Образовательные наборы по робототехнике поставит в ДНР тюменская компания

Экономика, 11:30 22 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Образовательные наборы по робототехнике "Роби" собственной разработки планирует поставлять в Донецкую народную республику компания "Импульс". О сотрудничестве представители Тюмени и Донбасса договорились на форуме "Российское предпринимательство 2023: окно возможностей".

"Мы проговорили, что можем предоставлять наше оборудование в новый регион на льготных условиях, чтобы помочь детям обучаться робототехнике. Наше предложение заинтересовало представителей ДНР и я обменялся с ними контактами для дальнейшей работы", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сооснователь набора "Роби" Евгений Борисов.

Детали для "Роби" изготавливает партнер на заводе в Китае. Вся продукция имеет сертификаты качества. Каждый набор сопровождает инструкция. Наборы подходят, как для школьников, так и дошколят.

"То есть это аналог Lego, но сделан он в Тюменской области. Вот такое импортозамещение", - добавил тюменец.

Также сотрудники компании обучают в Тюмени более 1,2 тыс. детей ежемесячно. Большая часть педагогов имеет профильное инженерное образование. Всего компания "Импульс" за 10 лет создала 40 филиалов в Тюмени, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Казани.

Напомним, в форуме "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей" приняло участие более 2 тыс. предпринимателей из 12 регионов России и Донбасса.

Виктория Макарова

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# конструирование , предприниматели , робототехника

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