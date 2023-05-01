Пять ландшафтных пожаров площадью 1 тыс. 74 га действуют в Тюменской области

| Фото: архив ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: архив ГУ МЧС России по Тюменской области

Пять ландшафтных пожаров на общей площади 1 тыс. 74 га действуют в Тюменской области по данным на утро 22 мая. Из них за сутки локализованы три пожара на площади 904 га, ликвидированы 16 возгораний на площади 110 га, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Также по данным на утро 22 мая на территории региона действует девять лесных пожаров, из них пять локализовано. За сутки зафиксировано шесть новых лесных пожаров, ликвидировано четыре.

Тушением пожаров в Тюменской области занимаются в общей сложности 827 человек, используется 156 единиц техники, пять вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами, инженерная техника ТВВИКУ и пожарный поезд.

Непосредственной угрозы населенным пунктам на территории Тюменской области нет. В регионе продолжает действовать режим ЧС. Запрещено посещение лесов, сжигание мусора, выжигание сухой травы, разведение огня.