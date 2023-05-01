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Тушить пожары в Тюменском районе помогали более 600 новотарманских добровольцев

Общество, 13:41 21 мая 2023

противопожарная служба Тюменской области | Фото: противопожарная служба Тюменской области

Более 600 новотарманских добровольцев помогали тушить пожары в Тюменском районе. Администрация Новотарманского муниципального образования объединила жителей через группы в мессенджерах.

По словам главы муниципального образования Светланы Мельниковой, добровольцы несли постоянное дежурство. Они сменялись каждые два часа. Благодаря патрульной группе было обнаружено возгорание в лесу в трех километрах от д. Молчанова, начато оперативное тушение.

Во время пожаров на территории соседних Каменского и Салаирского муниципальных образований 7 мая новотарманцы также помогали в тушении и подвозе воды. По инициативе жительницы поселка Ирины Тимофеевой добровольцы вдоль леса - от горячего источника "Советский" до санатория "Геолог" собрали пластиковые бутылки, оставшиеся после тушения пожаров. В субботнике участвовали более 30 человек. Собственными силами они вывезли три КАМАЗа, два УАЗа, два легковых автомобиля с пластиковой тарой.

Сейчас вдоль Салаирского тракта стоят пластиковые бутылки с водой. После отмены ЧС и угроз пожаров они также будут собраны добровольцами, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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# лесные пожары , особый противопожарный режим , Тюменский район

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