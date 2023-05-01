  • 21 мая 202321.05.2023воскресенье
  • USD79,9093
    EUR86,2770
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Наивысшая степень пожарной опасности действует в трех районах Тюменской области

Происшествия, 10:17 21 мая 2023

пресс-служба компании ЮТэйр | Фото: пресс-служба компании ЮТэйр

Далее в сюжете Более 500 человек тушат природные пожары в Тюменской области

Наивысшая степень – пятый класс пожарной опасности действует в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах 21 мая. В Уватской – четвертый. По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в регионе за сутки локализованы шесть из семи действующих лесных пожаров.

Также зафиксировано два новых пожара, еще два – на площади 24,01 га удалось потушить.

В последующие двое суток – 22 и 23 мая по погодным условиям в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется пятый класс пожарной опасности, в Уватской авиазоне – четвертый.

При обнаружении природного пожара, сообщить о нем можно по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лесные пожары , особый противопожарный режим

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:14 21.05.2023Более 500 человек тушат природные пожары в Тюменской области
10:48 21.05.2023Шесть человек пострадали в аварии на перекрестке Упорово Тюменской области
10:17 21.05.2023Наивысшая степень пожарной опасности действует в трех районах Тюменской области
09:35 20.05.2023 Водитель легковушки сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе Голышманово