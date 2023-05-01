Наивысшая степень пожарной опасности действует в трех районах Тюменской области

| Фото: пресс-служба компании ЮТэйр | Фото: пресс-служба компании ЮТэйр

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Наивысшая степень – пятый класс пожарной опасности действует в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах 21 мая. В Уватской – четвертый. По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в регионе за сутки локализованы шесть из семи действующих лесных пожаров.

Также зафиксировано два новых пожара, еще два – на площади 24,01 га удалось потушить.

В последующие двое суток – 22 и 23 мая по погодным условиям в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется пятый класс пожарной опасности, в Уватской авиазоне – четвертый.

При обнаружении природного пожара, сообщить о нем можно по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.