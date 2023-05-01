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Вертолеты Ми-17, Ми-26 и Ка-32 помогают в тушении пожаров в Тюменской области

Общество, 17:02 19 мая 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

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Вертолеты Ми-17, Ми-26, Ка-32 ежедневно используются для борьбы с лесными и ландшафтными пожарами в Тюменской области.

Как сообщили в пресс-центре регионального правительства, все вертолеты укомплектованы специальными водосливными устройствами. Так, Ми-26 может сбросить свыше 15 тонн воды менее чем за минуту.

Воду для тушения пожаров они набирают в ближайших водоемах. Работают вертолеты в две экипажные смены.

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# пожароопасный сезон , пожаротушение

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