Вертолеты Ми-17, Ми-26 и Ка-32 помогают в тушении пожаров в Тюменской области

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете Оренбургские пожарные, тушившие леса в Вагайском и Тобльском районах, покинули Тюменскую область

Вертолеты Ми-17, Ми-26, Ка-32 ежедневно используются для борьбы с лесными и ландшафтными пожарами в Тюменской области.

Как сообщили в пресс-центре регионального правительства, все вертолеты укомплектованы специальными водосливными устройствами. Так, Ми-26 может сбросить свыше 15 тонн воды менее чем за минуту.

Воду для тушения пожаров они набирают в ближайших водоемах. Работают вертолеты в две экипажные смены.