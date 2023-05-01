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Леонид Митрюшкин поблагодарил оренбургских спасателей за помощь в ликвидации пожаров

Общество, 16:51 19 мая 2023

Telegram-канал Леонида Митрюшкина | Фото: Telegram-канал Леонида Митрюшкина

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Глава Тобольского района Леонид Митрошкин поблагодарил оренбургских спасателей за помощь в ликвидации торфяного и лесных пожаров в Тобольском и Вагайском районах.

10 дней команда из 50 человек помогала бороться с огнем в Тобольском и Вагайском районах. Общими силами удалось потушить пожар в дачном кооперативе и локализовать огонь на левом берегу Иртыша. Поблагодарил ребят за помощь и пожелал хорошей дороги, написал он в своем Telegram-канале.

"Мужики говорят, что здесь, в Сибири, получили новый опыт. Места у нас особенные и методика тушения лесных пожаров иная. В Оренбурге, где преимущественно степь, с природными пожарами борются по-другому. Кстати, наши спасатели рассказали, что взяли на заметку опыт коллег по тушению сухого ландшафта", - рассказал Леонид Митрюшкин.

Сейчас в Тобольском районе действует два ландшафтных пожара. Оба локализованы, угрозы населённым пунктам нет. Расчёты работают.

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# Вагайский район , пожароопасный сезон , Тобольский район

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