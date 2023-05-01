Оренбургские пожарные, тушившие леса в Вагайском и Тобльском районах, покинули Тюменскую область

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники Главного управления МЧС России по Оренбургской области покинули тюменский регион 19 мая. Аэромобильная группировка из 50 человек и восьми единиц техники работала на тушении пожаров в Вагайском и Тобольском районах.

Благодарности за профессионализм в ликвидации пожаров и защите населенных пунктов, огнеборцам выразили глава Тобольского района Леонид Митрюшкин и глава Вагайского района Сергей Сидоренко.

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области полковник внутренней службы Владимир Закутаев также поблагодарил коллег, пришедших на помощь жителям населенных пунктов региона в сложной обстановке, отметив слаженную и оперативную работу личного состава СПСЧ.

Сотрудникам областного главка МЧС Оренбургской области вручили благодарственное письмо начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майора внутренней службы Артура Хачатряна, сообщает пресс-служба ведомства.