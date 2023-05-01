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Более 500 человек тушат природные пожары в Тюменской области

Происшествия, 11:14 21 мая 2023

пресс-служба компании ЮТэйр | Фото: пресс-служба компании ЮТэйр

516 человек тушат природные пожары в Тюменской области. За прошедшие сутки для тушения шесть раз применялась авиация – пять вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Произведено 223 слива воды общим объемом 1 тыс. 436 т, сообщает информационный центр Тюменской области.

Общая площадь семи действующих и шести локализованных лесных пожаров составляет 499,6 га. Кроме того, по состоянию на утро 21 мая в регионе действуют восемь ландшафтных пожаров на 587 га, четыре из них - на площади 292 га – в стадии локализации.

“К вечеру 20 мая лесной пожар на территории Ушаровского сельского поселения был ликвидирован. На сегодня горения в Тобольском районе не наблюдается, обстановка спокойная. Продолжаем профилактическую работу”, - сообщил о ликвидации природных пожаров в Тобольском районе глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

На всей территории Тюменской области непосредственной угрозы населенным пунктам нет, отмечается в сообщении инфоцентра.

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# лесные пожары , особый противопожарный режим

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