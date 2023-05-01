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Противопожарные правила разъясняют в рейдах по СНТ Тюмени серебряные волонтеры

Общество, 18:42 21 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Противопожарные правила разъясняют серебряные волонтеры в рейдах по садовым обществам Тюмени. К рекомендациям активистов проекта "Бабушки особого назначения" регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" дачники прислушиваются.

"Из-за сухой и ветреной погоды в регионе сложилась тревожная ситуация и в такое время не можем оставаться в стороне, поэтому участвуем в ежедневных рейдах – общаемся с владельцами частных домов и участков и напоминаем им правила противопожарной безопасности. Такой работой мы занимаемся каждый год – для нас она начинается в апреле и завершается в октябре", - объяснила волонтер Ольга Майер.

Рейды по противопожарной безопасности будут проходить каждый день до завершения действия режима чрезвычайной ситуации на территории региона, сообщает Тюменская область сегодня.

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# особый противопожарный режим , серебряные волонтеры

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