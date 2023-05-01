Клещевой боррелиоз диагностировали у девяти жителей Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девять жителей Тюменской области заболели клещевым боррелизозом с начала эпидсезона. Подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом по данным на 22 мая не зарегистрировано, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Всего в медицинские организации региона обратились 5 тыс. 35 человек по поводу присасывания клещей, из них 905 – дети до 14 лет. Случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях региона.

Так, в Тюмени и Тюменском районе от укусов клещей пострадали 2 тыс. 558 человек, в Тобольске и Тобольском районе – 430, в Ишиме – 282, в Заводоуковском городском округе – 259. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

Специалисты напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени ее окажут в приемном отделении областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а), жителям других территорий – в больницах в муниципальных образованиях.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области и Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора. С начала эпидсезона исследовано от населения 939 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в четырех из них, возбудитель клещевого боррелиоза - в 262.