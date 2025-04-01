В Тюменской области туристы тратят на карманные расходы столько же, сколько и в Калмыкии

Изображение создано нейросетью Stable Diffusion Изображение создано нейросетью Stable Diffusion

В поездках на майские праздники россияне тратят в среднем 14,4 тыс. руб. на человека на карманные расходы. Самые большие расходы делают путешественники в Сочи – 17,5 тыс. рублей на человека в течение всего путешествия. В Тюменской области – 10,6 тыс. рублей.Это следует из аналитики банковского сервиса "Геоплатформа".

Средняя продолжительность поездки россиян на майские праздники – 5 дней. Примеры трат в других регионах – в Санкт-Петербурге (12,3 тыс. руб.), в Крыму (14 тыс. руб.)в Кабардино-Балкарии (11 тыс. руб.), Калмыкии (10,7 тыс. руб.). Меньше всего россияне тратят в поездках в Кемеровской (3,4 тыс. руб.), Сахалинской (3,3 тыс. руб.) и Магаданской (2,8 тыс. руб.) областях.

По данным "Геоплатформы", в путешествия на майские праздники отправляется около 5% россиян. Все остальные предпочитают проводить время в домашнем регионе.

"Майские праздники являются временем, которое россияне используют для того, чтобы помимо поездок в новые для себя регионы навестить родственников и друзей в других регионах. Мы видим это по большому числу поездок в регионы, которые не являются популярными туристическими центрами. Например, жители Екатеринбурга и Челябинска любят ездить друг к другу. Помимо челябинцев в Екатеринбург приезжают отдыхать из Тюмени и Перми, а в Челябинск – из Москвы и Санкт-Петербурга. Сопоставляя различные типы данных с привлечением статистики и технологий искусственного интеллекта, мы видим закономерности в поведении", – сообщил Максим Коновалихин, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ.

Самыми большими любителями майских путешествий стали жители Москвы: на них приходится 29% поездок россиян в этот период. На втором и третьем местах – жители Московской области (10%) и Санкт-Петербурга (9%). На остальные регионы приходится оставшиеся 52% путешествий. Регионы, жители которых меньше всех покидают дом на майские праздники – Республика Алтай, Кабардино-Балкария и Еврейская автономная область.