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Казанские аграрии готовят почву под новый урожай

Экономика, 19:04 23 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Весеннее боронование на площади 15 тыс. 667 га провели аграрии Казанского района по данным на 22 апреля. Это четверть всего запланированного объема на этот год, сообщает администрация мунициалитета.

Боронование - важный этап подготовки почвы к весенним полевым работам. Оно помогает сохранить в земле влагу, улучшить структуру грунта и создать оптимальные условия для будущих посевов. Впереди - внесение минеральных удобрений и сев яровых культур.

Параллельно с подготовкой почвы аграрии приступили к противопожарным мероприятиям - на прилегающих к полям территориях уже создано 80 км минерализованных полос.

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# весенне-полевые работы , Казанский район , посевная кампания , противопожарные меры

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