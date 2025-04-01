Председатели дум муниципалитетов Тюменской области работают на форуме в Москве

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

В работе форума "Малая Родина – сила России" участвует 31 представитель муниципальных органов власти Тюменской области. Мероприятие проходит в Москве. Делегация Тюменской области под руководством заместителя губернатора Эдуарда Бакиева посещает сессии заключительного дня форума, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова, комментируя мероприятие, отметила, что самые знаковые события форума – встреча с Владимиром Путиным и сессия о роли муниципальных депутатов в защите интересов жителей. Ее главным спикером стал первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев.

Председатель Тобольской гордумы Андрей Ходосевич отметил, что главы городов, депутаты, представители дум внимательно слушают темы на пленарных сессиях, задают вопросы. В перерывах между лекциями ведут дискуссии. "В каждом муниципалитете по-разному решают проблемы, очень интересно познакомиться с наработками коллег. Весь этот богатый опыт мы уже скоро привезем домой, в свои города", - сказал он.

По словам председателя думы Тюменского района Валентина Клименко, важно было посетить максимальное количество сессий, насколько это позволило время. Он отметил, что везде от участников звучали конкретные, четкие вопросы. От спикеров поступали полные, ясные руководства к действию.