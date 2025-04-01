В Тюменской области раздадут более 250 тысяч георгиевских лент

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 250 тыс. георгиевских лент раздадут жителям и гостям Тюменской области. В рамках акции "Георгиевская ленточка" пункты выдачи будут работать во всех муниципалитетах региона: на площадях, в торговых центрах, на митингах и концертах, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

9 Мая жители Тюмени смогут получить Георгиевскую ленточку у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны" с 9 до 15 часов. Областной штаб акции работает на базе поискового центра Дворца творчества и спорта "Пионер". Главный атрибут Дня Победы также раздают активисты "Молодой гвардии".

Впервые акция "Георгиевская ленточка" в Тюменской области прошла в 2005 году. Ежегодно ее участниками становятся свыше 50 тыс. жителей.