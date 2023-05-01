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Семейный спектакль "Невидимый слон" представят тюменцам в июле

Общество, 14:59 23 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

65 тыс. рублей выделили на постановку "Невидимый слон" по итогам фестиваля "Шоу-кейс" в Тюмени. Проект в июле реализует театр теней "Ключ от сказки".

Как рассказала руководитель театра теней Юлия Кувшинова, это будет семейный спектакль. В постановке речь пойдет о незрячей девочке. Цель, как подчеркивает автор идеи, заключается не в том, чтобы показать, как живут незрячие люди, а создать пространство для общения, исследования.

"Спектакль про веру в себя, возможности, в силу любви и поддержки. Мы бы хотели создать общее поле коммуникации для людей и детей с разными возможностями. К реализации мы уже приступили. Сделаем костюмы и декорации, реквизит для зрителей. Может быть, немного средств останется на продвижение", — добавила она.

"Невидимого слона" хотели бы показать летом в уличном формате.

Инна Пахомова

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# дети , спектакль

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