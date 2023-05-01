Мобильные бригады врачей оказывают медпомощь жителям Армизонского района

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Мобильные бригады врачи оказывают медпомощь жителям Армизонского района. В селах с 23 по 29 мая приемы проведут терапевт, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог, онколог и другие специалисты, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Кроме того, проконсультироваться жители района могут у врача-УЗИ, гастроэнтеролога, сурдолога-оториноларинголога, психиатра-нарколога, специалиста центра СПИД, врачей по медицинской реабилитации и по медицинской профилактике.

Проект "Здоровое село" департамент здравоохранения Тюменской области уже реализовал в Сладковском, Аромашевском, Абатском и Сорокинском районах.