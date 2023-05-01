  • 23 мая 202323.05.2023вторник
  • USD79,9379
    EUR86,4963
  • В Тюмени 21..23 С 1 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мобильные бригады врачей оказывают медпомощь жителям Армизонского района

Общество, 18:43 23 мая 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Мобильные бригады врачи оказывают медпомощь жителям Армизонского района. В селах с 23 по 29 мая приемы проведут терапевт, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог, онколог и другие специалисты, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Кроме того, проконсультироваться жители района могут у врача-УЗИ, гастроэнтеролога, сурдолога-оториноларинголога, психиатра-нарколога, специалиста центра СПИД, врачей по медицинской реабилитации и по медицинской профилактике.

Проект "Здоровое село" департамент здравоохранения Тюменской области уже реализовал в Сладковском, Аромашевском, Абатском и Сорокинском районах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Здоровое село , медпомощь , обследование , профилактика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:09 23.05.2023Тюменские нефтепроводчики подвели итоги второго тура конкурса "Лучший по профессии"
18:54 23.05.2023"Формэйшн Вера" представляет легендарные постановки на Ямале и в Югре
18:43 23.05.2023Мобильные бригады врачей оказывают медпомощь жителям Армизонского района
18:10 23.05.2023В Совете Федерации отметили подход Тюменской области к развитию образования, науки и культуры