Тюменские гимназисты создали портрет современного пятиклассника

| Фото: предоставлено Татьяной Морозовой | Фото: предоставлено Татьяной Морозовой

Последний звонок в начальной школе прозвенит для учеников четвертых классов гимназии № 16 Тюмени 25 мая. Ребята из 4 "К" класса ответили на вопросы первой учительницы Елены Маракулиной о своем будущем в основной школе, роли родителей и педагога в их жизни.

По мнению ребят, будущий пятиклассник должен быть внимательным, слышать и слушать учителя и уметь контролировать свое поведение. Школьники уверены, что в пятом классе совершенно необходимо назубок знать таблицу умножения, все словарные слова и природные зоны.

Также к пятому классу пора научиться выстраивать свой план на день, иметь разборчивый почерк, уметь рассуждать, высказывать свое мнение, "добиваться своих целей и идти к ним навстречу".

По мнению выпускников начального звена, пятикласснику важно знать правила безопасности, уметь самостоятельно принимать решения и ездить на автобусе. Кроме того, быть внимательным, грамотным, аккуратным, вежливым, благородным, причёсанным и красивым.

| Фото: предоставлено Татьяной Морозовой | Фото: предоставлено Татьяной Морозовой

Ответы ребят на второй вопрос - какими по отношению к своим повзрослевшим детям должны быть родители - были весьма разнообразными.

Большинство четвероклассников посчитали, что отзывчивыми, поддерживающими и "не приставучими". Ещё родители должны научиться спокойно реагировать на двойки и тройки, а если ребенку сложно, помогать с "домашкой". И чтобы ни в коем случае "не просили рассказывать то, что я не хочу им рассказывать". А также "не ругать за невыполненное задание или дело", любить, хвалить и уважать своего отпрыска. Очень важно, чтобы родители не забывали кормить, а к новому школьному этапу – пятому классу – купили бы "новый нормальный телефон". Несколько ребят высказались за то, чтобы родители не кричали на пятиклассников, а лучше делали им потягушки по утрам и целовали перед сном.

Классному руководителю дети единодушно пожелали "самых лучших учеников, чтобы радовали", счастья, здоровья, много вкусностей, "чтобы жизнь была в шоколаде".

Первоклассники, которые придут к любимой учительнице 1 сентября на смену 4 "К" должны быть, по мнению ребят, "веселыми, любознательными и слегка скромными". Один молодой человек щедро пожелал классному руководителю много, это слово он написал ровно сто раз, положительных эмоций, а другой – быть учителем года каждый год.

В финале анкетирования все ребята дружно написали: "Обещаем, Елена Николаевна, что не подведем вас в пятом классе!"

Инна Кондрашкина