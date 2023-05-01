Оборудование для реабилитации на 250 млн рублей закупят пять медучреждений Тюменской области

| Фото: Областной лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» | Фото: Областной лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель»

233 единицы оборудования для медицинской реабилитации пациентов закупят пять медицинских организаций Тюменской области в 2023 году. На это будет выделено около 250 млн рублей.

Об этом на пресс-конференции о медицинской реабилитации в регионе рассказала главный врач областного лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель" Людмила Барсукова.

"Оснащение ведется в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". В 2022 году пять медицинских организаций с 14 отделениями подали заявку, после чего было закуплено более 200 единиц оборудования на сумму 300 миллионов рублей", — пояснила она.

Например, тренажеры с биологической обратной связью. Для пациента, который не может двигать пальцами, на них используется специальная перчатка.

"Есть экран, задается форма игры, и работает индивидуально каждый палец. Происходит связь движений пальцев с головным мозгом. Пациент видит, что его палец двигается, выполняет определенную задачу. В результате формируется очаг в головном мозге, что это возможно делать. Так мы заставляем клетки головного мозга восстановиться и по-новому работать", — отмечает Людмила Барсукова.

Есть и экзоскелет, позволяющий ходить пациентам, которые самостоятельно могут только лежать или сидеть. Применяются беговые дорожки — с подвесом, когда пациенту тяжело ходить, антигравитационные беговые дорожки — на пациента одевается специальный мешок, в разреженном воздухе он чувствует себя в невесомости, перестает чувствовать тяжесть в нижних конечностях при движении.

До 2025 года в рамках федерального проекта планируют оснастить новым оборудованием 14 медорганизаций региона с 34 отделениями, занимающимися медицинской реабилитацией.

Вера Коршунова