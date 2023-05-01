На племенном репродукторе индейки в Тюменской области сформировали ремонтное стадо

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Формирование ремонтного поголовья завершено на племенном репродукторе индейки в Тюменской области. По информации компании "Дамате" в работу запущены все пять птицеводческих участков ремонтного молодняка. В каждом раздельно содержатся 13 тыс. голов самок и 1,6 тыс. самцов племенной птицы.

В птичниках соблюдаются повышенные меры санитарной безопасности, а технологические решения комплекса отработаны с лидерами мировой генетики. Производство оснащено высокопроизводительным оборудованием – автоматизированными системами кормления, поения, освещения, микроклимата, хранения корма и утилизации отходов.

Суточные птенцы доставляются в репродуктор специализированным автотранспортом с собственного инкубатора компании в Ростовской области. Через 203 дня уже взрослых индеек переводят на участок родительского стада для получения инкубационного яйца. Все такие яйца поставляются на комплекс "Дамате" в Пензенской области.

Отметим, что племенной репродуктор второго порядка – предприятие с родительским стадом индейки численностью 138 тыс. голов для получения в год 12 млн яиц высокопродуктивных кроссов. Объект состоит из 10 птицеводческих участков. Собственный репродуктор снизит зависимость компании от импорта генетического материала и улучшит показатели качества инкубационного яйца индейки за счет сокращения логистики. Открыто производство в ноябре 2023 года. Инвестиции в проект составили 6,1 млрд рублей.