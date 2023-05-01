46 дворов приведут в порядок в Тюмени в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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46 дворовых территорий приведут в порядок в Тюмени в 2023 году. Об этом глава города Руслан Кухарук рассказал в ходе выездного совещания по объектам благоустройства 25 мая.

Он отметил, что площадь благоустраиваемых территорий совпадает с той, что была в 2022 году. Ключевым условием проведения работ на объектах остается контакт с жителями близлежащих многоквартирных домов.

"Мы видим отклик людей. Самый главный запрос — сохранить зеленые насаждения, учесть мнения тех, кто хотел бы парковочные места, детские и спортивные площадки. Такой диалог позволил разработать проектные документации, которые устраивают абсолютно всех. Жители позитивно реагируют на изменения, которые происходят в их дворах", — поделился Руслан Кухарук.

Глава города заверил, что все запланированные мероприятия должны быть выполнены в основной строительный сезон – летом и в начале осени. Многие подрядные организации работают с опережением графика. Так, дворы дома №8 на ул. Народной и №97 на ул. Мельникайте хотят сдать ко Дню города, который принято отмечать в последнее воскресенье июля.

Отметим, до 31 мая в Тюмени продолжится голосование за дизайн-проекты для пяти городских территорий. Понравившийся вариант для парка, сквера и трех зеленых уголков можно выбрать на федеральной платформе 72.gorodsreda.ru. Еще по одной территории на сайте представлено от Ишима и Тобольска.

Инна Пахомова