Площадка для панна-футбола появится в одном из дворов по улице Мельникайте в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Площадку для панна-футбола организуют во дворе домов № 97 на ул. Мельникайте и № 43 на ул. Рижской в Тюмени. Благоустройство территории планируют завершить ко Дню города.

По словам руководителя управы Ленинского административного округа Александра Ильина, раньше во дворах такого не делали, не исключено, что это вызовет интерес у жителей. Панна-футбол предполагает участие небольшого количества человек, он достаточно популярен. В администрации города уверены, что в городе эта разновидность уличного футбола может приобрести особое развитие.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

При благоустройстве двора применят комплексный подход. Здесь выполнят отмостку, тротуары, проезды, спортивные, детские площадки. Будет обустроено и новое парковочное пространство — потребность в этом большая, двор окружает много домов.

Сотрудники компании АО "УСТЭК" уже начали работу по замене сетей и обещают завершить ее к 15 июня. После этого подрядчик приступит непосредственно к благоустройству. Завершить его могут уже ко Дню города.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обрезка деревьев выполнена в полном объеме. В этой части были учтены замечания по 2022 году. Вся обрезка была сделана весной, чтобы не возвращаться к этому вопросу осенью, аварийные деревья убрали.

Ранее существенные изменения благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" произошли во дворе домов №№ 95, 95а по ул. Мельникайте.

Отметим, в Тюмени до 31 мая продолжается голосование за дизайн-проекты для пяти территорий. Понравившийся вариант для парка, сквера и трех зеленых уголков можно выбрать на федеральной платформе 72.gorodsreda.ru.

Инна Пахомова