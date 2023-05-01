Посвященную учителю скульптурную композицию установят в сквере Школьный в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Скульптурную композицию из бронзы, посвященную учителю, установят в сквере Школьный в Тюмени.

На совете, который состоялся в Тюмени на прошлой неделе, рассмотрели шесть работ от скульпторов и литейных мастерских. В итоге была выбрана композиция, которая отражает первую встречу детей с учительницей. Ее автор – Илья Коротченко из мастерской "ЛитАрт" (Московская область).

Скульптурная композиция представит из себя фигуру учительницы и двух детей. По словам главного архитектора управления градостроительного планирования администрации Тюмени Анны Медведевой, этот эскиз предварительно согласован. "Изменится расположение скульптурной группы относительно друг друга. Немного поменяется облик учительницы – есть нюансы, которые преподавательское сообщество просило доработать", – сказала она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще обсуждается материал для создания кубов, на которых, по задумке, должны разместиться три персонажа. Глава города Руслан Кухарук в ходе осмотра территории сквера 25 мая предложил рассмотреть для этого гранит. По его словам, скульптура должна органично вписаться в парковую зону.

"Это место, которое требовало изменений. Здесь обилие крупномерных деревьев. Было много переживаний по поводу их сохранения. Мы видим, что каждое дерево защищено от случайных повреждений", – сказал Руслан Кухарук.

По этому объекту благоустройства поступало много предложений. За территорией сквера Школьный был закреплен куратор Дмитрий Коляденко. Он общается с местными жителями, школьниками, учителями. "Тюменцы высказывали ряд опасений по поводу деревьев. Это было развеяно. Было много вопросов по размещению и размерам детской площадки. Эти вопросы тоже напрямую обсуждались с жителями и владельцами собак. Самые активные приходили для консультаций в управу. Связь с местными жителями есть. Они в курсе всех событий", – поделился Дмитрий Коляденко.

Для любителей активного отдыха в сквере оборудуют скейт-парк. Появятся площадки для уличных мероприятий и сцена. Согласно паспорту объекта, работы завершатся к ноябрю. Подрядчик заверил, что темпы строительства достаточно хорошие, постараются сдать объект ко Дню учителя, который отмечают 5 октября.

Отметим, в ходе выездного мероприятия 25 мая Руслан Кухарук посетил несколько объектов, которые выполняют в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Это озеленение территории, парковые пространства, за которые тюменцы голосовали в 2022 году, определяли дизайн-проект той или иной локации.

Он подтвердил, что работы, запланированные в проектных документациях, определенные контрактами, выполняются даже с опережением графика.

"Сегодня мы проверили, насколько проектная документация, работы соответствуют не только качеству и календарному плану. Самое главное, как учтены пожелания горожан. Каждый проект совпадает с той концепцией, которая была поддержана тюменцами в ходе обсуждения. Эта история вызывает доверие горожан", – отметил Руслан Кухарук.

Он подчеркнул, что и в 2023 году жители Тюмени активно участвуют в голосовании. За выбор дизайн-проектов высказались уже более 80 тыс. человек.

Отметим, до 31 мая жители Тюменской области на сайте 72.gorodsreda.ru успевают проголосовать за дизайн-проекты по пяти территориям.

Инна Пахомова