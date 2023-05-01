Жители Тюмени довольны ходом работ в сквере Школьный

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инфокиоск установили у сквера Школьный в Тюмени, в котором проводятся работы по благоустройству. Возле него по вторникам с 16 до 18 часов местные жители могут задать вопросы, касающиеся хода работ на объекте.

Как рассказал председатель комитета по благоустройству управы Ленинского административного округа Александр Логинов, вопросы тюменцев будут отрабатывать на месте. Если на них не смогут ответить сразу, то их возьмут в работу.

23 мая он провел встречу с местными жителями в новом формате. "Мы неоднократно встречаемся с ними и на территории управы, и сквера Школьный, который благоустраивается в 2023 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Для расширения инструментов взаимодействия с жителями предложили установить рядом с благоустраиваемой зоны инфокиоск", – сказал Александр Логинов.

Люди обращаются с разными вопросами. Ранее они говорили о том, что площадь зоны для выгула собак не такая большая, как им хотелось бы. В итоге территорию расширили.

Что касается остальных работ в сквере, их еще много. "Исходя из размещения объекта, работы идут от улицы Текстильной в сторону Парфенова в связи с тем, что технологический въезд у нас расположен с одной стороны. Сотрудники подрядной организации проложили тротуар вдоль улицы Текстильной, сделали газон. Идет разбивка основания под скейтпарк. В центре обустроят тротуарную сеть", – добавил председатель комитета по благоустройству управы Ленинского административного округа.

Деревья при проведении работ не пострадали. Для защиты зеленых насаждений к ним прикрепили деревянные "щиты". При разработке проектной документации была поставлена цель – расположить все тротуарные сети, элементы благоустройства без вынужденного сноса деревьев.

Местные жители довольны работой с ними. Пенсионерка Наталья Лисовская до реконструкции бывала в сквере три раза в день. У женщины есть собака, она рада, что здесь появится специализированная площадка. По подсчетам пенсионерки, в этой округе проживают около 200 владельцев собак.

"Начали общаться с представителями управы. Заметно, что они хотят сделать хорошо. У них горят глаза, это видно. Прошло несколько встреч. Все наши замечания и предложения записывали, прислушивались к нам", – сказала Наталья Лисовская.

Так, на время работ владельцам собак оградили зону для выгула питомцев в сквере Телевизионный.

Согласно условиям муниципального контракта, работы здесь должны завершиться в ноябре 2023 года.

Напомним, в 2022 году шло голосование за вариант благоустройства сквера Школьный. Было предложено два проекта. Один предполагал обустройство площадки для выгула животных. Именно он и победил в голосовании, набрав более 11 тыс. голосов.

Сейчас жители Тюменской области могут отдать голоса за дизайн-проекты для пяти территорий, благоустройство в которых хотят провести в 2024 году. Они успевают проголосовать до 31 мая на сайте 72.gorodsreda.ru.

Инна Пахомова