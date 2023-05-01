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Более 180 парковочных мест обустроят во дворе на улице Народной в Тюмени

Общество, 16:59 25 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 184 парковочных мест обустроят в рамках благоустройства во дворе дома №8 на ул. Народной в Тюмени. Открыть обновленную территорию планируют ко Дню города.

По словам заместителя генерального директора управляющей компании "Гармония" Андрея Молоткова, к благоустройству шли с 2021 года. "Провели голосование, попали в программу. Был подготовлен проект, который впоследствии несколько раз согласовывался с жителями. На собраниях люди отмечали, что хотят видеть на территории", – рассказал он.

В первую очередь местные жители хотели, чтобы решили проблему с затоплениями. Сейчас рабочие проводят ливневую канализацию. Второй момент – тротуары. Раньше их здесь не было. "Приходилось сразу выходить на дорогу, что представляло опасность, особенно для детей. Сейчас тротуар уже готов. Все довольны", – добавил он.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рабочим предстоит обустроить детскую площадку для ребят от трех до шести лет. Еще две зоны – для несовершеннолетних от 7 до 12 лет. Для спортсменов установят турники и тренажеры. Отметим, в 2022 году такие снаряды поставили во дворе дома №10 на ул. Народная. Тренажеры полюбили даже пожилые люди.

Инна Пахомова

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# благоустройство , дворы

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