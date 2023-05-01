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В Тюменской области 30 мая ожидаются грозы и шквалистый ветер

Общество, 20:54 29 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грозы и шквалистый ветер о 15 до 18 метров в секунду ожидаются в Тюменской области 30 мая. По данным регионального ЦГМС, местами пройдут кратковременные дожди, сообщает информационный центр правительства Тюменской области

Температура ночью - от 13 до 18 градусов. Днем она повысится до 28, а в некоторых районах - до 33 градусов тепла.

Напомним, в Тюменской области действует режим ЧС. Запрещено посещение лесов, разведение открытого огня.

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# шторомовое предупреждение

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