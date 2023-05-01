В областной больнице № 20 в селе Уват построили гараж на 16 машин

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый гараж для служебного транспорта появился у областной больницы №20 в селе Уват Тюменской области. Новое, современное помещение рассчитано на 16 машин, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Состояние прежнего гаража вызывало беспокойство - перекошенные стены, нависающие над самой головой потолки. Водители отказывались оставлять в гараже новые автомобили. Благодарим департамент здравоохранения и правительство региона за то, что изыскали средства на возведение модульного гаража", - отметила главный врач областной больницы №20 Наталья Телегина.

Добавим, за последние шесть месяцев в больницу поступило шесть новых единиц транспорта: два автомобиля Lada Granta, три машины ГАЗель NEXT и УАЗ Patriot. Теперь весь транспорт будет находиться под крышей нового гаража.