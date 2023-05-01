Пьяный тюменец ездил с поддельными водительским правами

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

В Тюмени местный житель предан суду за повторную пьяную езду с использованием поддельного водительского удостоверения, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, 48-летний обвиняемый, лишенный прав вновь сел за руль автомобилем Toyota Land Cruiser в состоянии опьянения и катался с другом по городу.

После задержания он предъявил сотрудникам ДПС поддельное водительское удостоверение, приобретенное им за 17 тыс. рублей.

На автомобиль обвиняемого наложен арест.