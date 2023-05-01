В Тюмени идет проверка по факту падения с моста в Туру двух молодых людей

| Фото: управление СК РФ по Тюменской области | Фото: управление СК РФ по Тюменской области

После гибели 18-летнего молодого человека, упавшего с моста в Туру на ул. Челюскинцев в Тюмени, начата проверка, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По предварительным данным, около 7 часов 30 мая с путепровода на глазах очевидцев упали в реку двое молодых людей - 21-летний молодой человек и 18-летняя девушка.

Тело юноши спасатели извлекли из воды в тот же день ближе к вечеру. С утра 31 мая водолазы вновь приступили к поискам девушки.

"Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.