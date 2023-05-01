  • 30 мая 202330.05.2023вторник
  • USD80,0555
    EUR85,9013
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер западный

Тело молодого человека достали из Туры в Тюмени

Происшествия, 17:50 30 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тело молодого человека, который упал с моста на улице Челюскинцев в Тюмени утром 30 мая, достали из Туры водолазы.

Как сообщили в Тюменской областной службе экстренного реагирования, поиски пропавшей девушки продолжаются. Видимость в воде нулевая. Водолазы работают на ощупь.

Напомним, сообщение о том, что с моста по ул. Челюскинцев в Туру упали два человека, поступило спасателям от очевидцев в 7 часов 9 минут. На место вызова прибыли сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования и инспекторы ГИМС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водолазы , ТОСЭР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:50 30.05.2023Тело молодого человека достали из Туры в Тюмени
15:51 30.05.2023Пострадавший в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск находится в реанимации
15:21 30.05.2023Тело молодого мужчины достали из озера в районе Лесобазы в Тюмени
14:59 30.05.2023В Тюмени водитель заплатит 600 тыс. рублей женщине, которую сбил на переходе