Тело молодого человека достали из Туры в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тело молодого человека, который упал с моста на улице Челюскинцев в Тюмени утром 30 мая, достали из Туры водолазы.

Как сообщили в Тюменской областной службе экстренного реагирования, поиски пропавшей девушки продолжаются. Видимость в воде нулевая. Водолазы работают на ощупь.

Напомним, сообщение о том, что с моста по ул. Челюскинцев в Туру упали два человека, поступило спасателям от очевидцев в 7 часов 9 минут. На место вызова прибыли сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования и инспекторы ГИМС.