Велосипедиста и самокатчика сбили в Тюмени на улице Широтной
| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области
Самокатчика и велосипедиста сбили на ул. Широтной, 163 в Тюмени 31 мая. При выезде со двора автомобиль Lada Granta не пропустил 36-летнего тюменца на электросамокате и подростка-велосипедиста, которые ехали по велодорожке.
Как сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области, мужчина получил травму руки, подросток находится в больнице на обследовании.
| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области
Обстоятельства ДТП выясняются. Водителю автомобиля 20 лет, его стаж за рулем менее месяца.
Видео: Госавтоинспекция по Тюменской области