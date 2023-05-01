Велосипедиста и самокатчика сбили в Тюмени на улице Широтной

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Самокатчика и велосипедиста сбили на ул. Широтной, 163 в Тюмени 31 мая. При выезде со двора автомобиль Lada Granta не пропустил 36-летнего тюменца на электросамокате и подростка-велосипедиста, которые ехали по велодорожке.

Как сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области, мужчина получил травму руки, подросток находится в больнице на обследовании.

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются. Водителю автомобиля 20 лет, его стаж за рулем менее месяца.

Видео: Госавтоинспекция по Тюменской области