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Велосипедиста и самокатчика сбили в Тюмени на улице Широтной

Происшествия, 17:10 31 мая 2023

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Самокатчика и велосипедиста сбили на ул. Широтной, 163 в Тюмени 31 мая. При выезде со двора автомобиль Lada Granta не пропустил 36-летнего тюменца на электросамокате и подростка-велосипедиста, которые ехали по велодорожке.

Как сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области, мужчина получил травму руки, подросток находится в больнице на обследовании.

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются. Водителю автомобиля 20 лет, его стаж за рулем менее месяца.

Видео: Госавтоинспекция по Тюменской области

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# велосипедисты , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , электросамокат

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