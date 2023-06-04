Тюменский агроном рассказала, как бороться с вредителями капусты и редиски

| Фото: Россельхозцентр | Фото: Россельхозцентр

Многочисленные дыры на листьях капусты, редиса, репы, хрена и шпината – первый признак крестоцветной блошки. Этот мелкий жучок, длиной всего 2-3 мм, по словам ведущего агронома отдела защиты растений филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Ирины Россиевой, способен буквально за несколько дней уничтожить весь ваш урожай.

"Вредят крестоцветные блошки растениям семейства крестоцветные: всем видам капусты, редису, редьке, репе, турнепсу, рапсу, горчице, хрену, шпинату, - пояснила она. Взрослые особи питаются листьями. Личинки – корнями, листьями, побегами, стручками".

Важно соблюдать севооборот – крестоцветные блошки зимуют там же, где питались летом – на грядках с капустой, редиса, редьки и их родственников. На прежнее место крестоцветные культуры можно сажать не раньше, чем через 4 года.

Вредитель любит сухую и жаркую погоду, а сырость переносит плохо. Поэтому рекомендуется выбирать для посева редиски наиболее влажные участки огорода, а также обильно поливать всходы.

Рядом с культурами семейства крестоцветных полезно высаживать томаты, чеснок, бархатцы и настурцию – их запах не нравится блошкам, они предпочтут поискать грядки, где поблизости нет пахучих растений.

Блошки не селятся на участках, опудренных древесной золой. Её раскладывают в каждую лунку при высадке рассады капусты на постоянное место, а затем ею также посыпают междурядья после окончания посадочных работ. "Самое главное, - считает ведущий агроном Ирина Россиева, - своевременно отреагировать на ситуацию, потому что при массовой атаке крестоцветными блошками времени для защиты растений у вас практически не будет. Если вы понимаете, что профилактические меры не сработали, лучше обратиться за помощью к надежному и эффективному инсектициду".

При обнаружение крестоцветных блошек можно воспользоваться биологическими средствами защиты растений, такими как фитоверм, битоксибациллин, лепидоцид. При использовании этих препаратов следуйте указаниям инструкции. При приготовлении рабочего раствора для опрыскивания можно добавить в него немного мыла и детского шампуня. Подобный подход способствует усилению прилипания жидкости к поверхности листьев капусты.

Последняя обработка должна быть не позднее, чем за 20 дней до уборки урожая.

Химические средства защиты растений следует применять только в исключительных случаях при массовом нашествии блошек, более 5 жуков на одном растении. Обработку растений проводят только в сухую и безветренную погоду.