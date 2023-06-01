  • 1 июня 20231.06.2023четверг
  • В Тюмени 21..23 С 0 м/с ветер южный

Тюменская школа креативных индустрий собирает клуб выпускников

Общество, 19:07 01 июня 2023

ТРО "Опора России" | Фото: ТРО "Опора России"

Клуб выпускников Тюменской школы креативных индустрий собирает ТАРКИ. Первая встреча начнется в креативном пространстве "Гараж" (Володарского 27/1) 2 июня в 18 часов.

"Уверены, что важно не теряться и постоянно расти. Если вы учились в любом потоке нашей школы или посещали наш открытый лекторий, то смело регистрируйтесь и приходите", - говорят организаторы клуба.

На встрече создатель маркетингового агентства Андрей Коньков расскажет о упаковке бизнеса, бюджетном маркетинге и продвижении, а специалист по продвижению Ксения Склюева, поделится, как управлять репутацией бизнеса, зачем создавать контент о работе и как HR-бренд влияет на увеличение прибыли.

Регистрация по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# креативные индустрии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:23 01.06.2023"День поля – 2023" пройдёт в Голышмановском городском округе
20:01 01.06.2023Делегация Тюменской области привезла 20 наград с Российской студвесны
19:19 01.06.2023Олимпиаду "Тюменская слава" продлили до 9 июня
19:07 01.06.2023Тюменская школа креативных индустрий собирает клуб выпускников