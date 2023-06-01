Тюменская школа креативных индустрий собирает клуб выпускников

| Фото: ТРО "Опора России" | Фото: ТРО "Опора России"

Клуб выпускников Тюменской школы креативных индустрий собирает ТАРКИ. Первая встреча начнется в креативном пространстве "Гараж" (Володарского 27/1) 2 июня в 18 часов.

"Уверены, что важно не теряться и постоянно расти. Если вы учились в любом потоке нашей школы или посещали наш открытый лекторий, то смело регистрируйтесь и приходите", - говорят организаторы клуба.

На встрече создатель маркетингового агентства Андрей Коньков расскажет о упаковке бизнеса, бюджетном маркетинге и продвижении, а специалист по продвижению Ксения Склюева, поделится, как управлять репутацией бизнеса, зачем создавать контент о работе и как HR-бренд влияет на увеличение прибыли.

Регистрация по ссылке.