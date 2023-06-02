Запах гари и дымка пришли в Тюмень предположительно с Нижнетавдинского района
Запах гари и дымка пришли в Тюмень предположительно с Нижнетавдинского района 2 июня. Сейчас там действуют три пожара.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в областном департаменте лесного комплекса.
"По спутниковым снимкам не видно откуда пришла гарь, потому что плотная облачность. Однако по направлению ветра можно предположить, что из Нижнетавдинского района", - добавили в ведомстве.
В целом за сутки в регионе ликвидировали 11 природных пожаров. По данным на утро 2 июня действующими остаются два ландшафтных и девять лесных пожаров. Работают 248 человек и 52 единицы техники, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Авиационное и наземное патрулирование территорий продолжается.
Напомним, на территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим, сохранен запрет на посещение лесов, разведение открытого огня.
Виктория Макарова