Запах гари и дымка пришли в Тюмень предположительно с Нижнетавдинского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запах гари и дымка пришли в Тюмень предположительно с Нижнетавдинского района 2 июня. Сейчас там действуют три пожара.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в областном департаменте лесного комплекса.

"По спутниковым снимкам не видно откуда пришла гарь, потому что плотная облачность. Однако по направлению ветра можно предположить, что из Нижнетавдинского района", - добавили в ведомстве.

В целом за сутки в регионе ликвидировали 11 природных пожаров. По данным на утро 2 июня действующими остаются два ландшафтных и девять лесных пожаров. Работают 248 человек и 52 единицы техники, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Авиационное и наземное патрулирование территорий продолжается.

Напомним, на территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим, сохранен запрет на посещение лесов, разведение открытого огня.

Виктория Макарова