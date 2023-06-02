  • 2 июня 20232.06.2023пятница
  • В Тюмени 27..29 С 1 м/с ветер северный

Запах гари и дымка пришли в Тюмень предположительно с Нижнетавдинского района

Общество, 13:51 02 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запах гари и дымка пришли в Тюмень предположительно с Нижнетавдинского района 2 июня. Сейчас там действуют три пожара.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в областном департаменте лесного комплекса.

"По спутниковым снимкам не видно откуда пришла гарь, потому что плотная облачность. Однако по направлению ветра можно предположить, что из Нижнетавдинского района", - добавили в ведомстве.

В целом за сутки в регионе ликвидировали 11 природных пожаров. По данным на утро 2 июня действующими остаются два ландшафтных и девять лесных пожаров. Работают 248 человек и 52 единицы техники, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Авиационное и наземное патрулирование территорий продолжается.

Напомним, на территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим, сохранен запрет на посещение лесов, разведение открытого огня.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# департамент лесного комплекса , лесные пожары , пожар , смог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:19 02.06.2023500 юных артистов выступили на гала-концерте XХIII национального фестиваля "Радуга" в Тюмени
14:46 02.06.2023Первый детский рок-фестиваль в Тюмени собрал более 100 юных музыкантов
14:35 02.06.2023100 артистов из 26 городов выступят на фестивале "Музсходка" в Тюмени
14:24 02.06.2023Тюменские школьники отправили бинокли бойцам СВО