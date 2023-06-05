Дополнительные поезда Тюмень - Анапа будут курсировать летом
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Дополнительные поезда из Тюмени к Черноморскому побережью запускает РЖД на июнь–август. Это направления Тюмень - Анапа и Тюмень - Имеретинский курорт, сообщает СвЖД.
Билеты уже в продаже. Отмечается, что при повышенном спросе на поездки в существующие поезда будут включены дополнительные вагоны или назначены дополнительные составы.
Также дополнительные поезда запускают на направлениях Екатеринбург - Анапа, Екатеринбург - Имеретинский курорт, Екатеринбург - Новороссийск, Нижневартовск - Анапа.