  • 5 июня 20235.06.2023понедельник
  • В Тюмени 27..29 С 4 м/с ветер северо-западный

Дополнительные поезда Тюмень - Анапа будут курсировать летом

Общество, 10:57 05 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные поезда из Тюмени к Черноморскому побережью запускает РЖД на июнь–август. Это направления Тюмень - Анапа и Тюмень - Имеретинский курорт, сообщает СвЖД.

Билеты уже в продаже. Отмечается, что при повышенном спросе на поездки в существующие поезда будут включены дополнительные вагоны или назначены дополнительные составы.

Также дополнительные поезда запускают на направлениях Екатеринбург - Анапа, Екатеринбург - Имеретинский курорт, Екатеринбург - Новороссийск, Нижневартовск - Анапа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# курорты , РЖД

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 05.06.2023Хранилища арестантского корпуса тюремного замка в Тобольске откроют для посещений в июне
12:36 05.06.2023В Тюмени побит новый температурный рекорд июня
12:14 05.06.2023Более 180 аварий с детьми произошло в Тюменской области с начала 2023 года
11:41 05.06.2023Тюменские выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике