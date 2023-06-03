В Тюмени врачи спасли упавшего с 16-го этажа мужчину

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменца, упавшего с высоты 16-го этажа спасли травматологи областной клинической больницы № 2.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, мужчина выполнял работы по отделке фасада дома, но страховочную систему надел не по правилам. Случайно оступившись, он упал с высоты. Коллеги его быстро обнаружили и вызвали скорую помощь. Мультидисциплинарная бригада медиков осмотрела пациента и назначила необходимые обследования. У пациента диагностировали сочетанную травму, с подозрением на повреждение органов брюшной полости.

Как рассказал травматолог-ортопед взрослого стационара, к.м.н. Максим Рабченюк, хирурги приняли решение о срочной диагностической лапаротомии брюшной полости. Обследование не выявило у пациента внутренних повреждений и команда травматологов провела оперативное лечение, фиксацию таза и левого бедра аппаратом Илизарова.

"После реанимации пациента перевели в травматологическое отделение №1. Когда состояние мужчины стабилизировалось, с него сняли аппарат и успешно выполнили комплексную операцию - остеосинтез бедра, костей голени и таза, а также вправили вывих кости правой стопы", - пояснил Максим Рабченюк.

Сейчас пациент выписан в удовлетворительном состоянии и проходит дальнейшее лечение в травматологической поликлинике ОКБ № 2. Уже сейчас он может садиться, шевелить ногой и спускать ее с кровати. После полной реабилитации пациент вернктся к привычной жизни.