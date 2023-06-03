  • 3 июня 20233.06.2023суббота
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер юго-восточный

Технологию применения жидких удобрений разработали ученые ГАУ Северного Зауралья

Общество, 10:36 03 июня 2023

ООО "Агрофирма "КРиММ" | Фото: ООО "Агрофирма "КРиММ"

Оптимальную для климатической зоны Тюменской области норму жидких удобрений, установку для их приготовления и технику для точного внесения в почву разработала команда специалистов ГАУ Северного Зауралья.

Технология приготовления жидкой карбамидо-аммиачной смеси создана с учетом особенностей почвы и погодных условий. Одно из преимуществ жидких удобрений в том, что они начинают работать сразу после внесения в почву.

"Сначала наливаем воду, добавляем аммиачную селитру, а уже потом мочевину – именно в такой последовательности. При добавлении мочевины температура смеси резко понижается, поэтому мы подогреваем ее в специальной установке", – пояснил аспирант Максим Гунгер.

Установка – растворный узел – разработка ученого ГАУ Северного Зауралья Сергея Семизорова. Ее закупили и успешно применяют предприятия АПК Свердловской области, Исетского, Юргинского и других районов Тюменской области. На полях, где жидкие удобрения вносили при посеве, средняя прибавка урожая за три года составила 9 центнеров с гектара.

Вуз заключает прямые договоры с хозяйствами, при этом не только продает им установку для приготовления удобрений, но и осуществляет регулярное консультативное сопровождение.

Для более точного внесения удобрений ученые ГАУ Северного Зауралья также модернизировали сеялку. Трактор оборудуют навигационным комплексом с рамповой системой внесения жидких удобрений, распределительным узлом и накопительной емкостью. Принципиальное отличие от уже имеющихся рамповых систем – точность подачи жидких удобрений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГАУ Северного Зауралья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:34 03.06.2023В лагерях Тюменской области по льготным путевкам отдохнут 7 тысяч ребят
10:36 03.06.2023Технологию применения жидких удобрений разработали ученые ГАУ Северного Зауралья
10:17 03.06.2023Из-за аномальной жары тюменским водителям советуют ограничить дальние поездки
09:31 03.06.2023Аллею воинской славы торжественно откроют в Голышманово