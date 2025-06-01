В Тюмени до конца июня очистят 3 км первого яруса набережной

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Три километра первого яруса на набережной реки Туры очистят сотрудники МБУ "Тюменьгормост". С учетом протяженности участка и погодных условий работы планируется завершить до конца июня, сообщили в администрации Тюмени.

Специалистам предстоит выполнить механизированную и ручную очистку с вывозом мусора, а также мойку пешеходной зоны, парапета и откосной части.