Тюменский оркестр "Камерата Сибири" признан победителем международного конкурса
Тюменский оркестр "Камерата Сибири" под управлением Фаузии Тажиной завоевал первое место в секции "Оркестр", категории "Старший артист" на конкурсе "WORLD OPEN Online Music Competition".
Коллектива впервые подал заявку на участие.
"Мастерство исполненных "Камератой" произведений высоко оценило международное жюри, в состав которого входят эксперты из Испании, Италии, Португалии и других европейских стран. Конкурс проводится ежегодно на протяжении 15 лет. В прошлом году в нем приняли участие 1650 человек из 56 стран", - сообщил инфоцентр регионального правительства.