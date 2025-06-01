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Тюменский оркестр "Камерата Сибири" признан победителем международного конкурса

Общество, 18:19 18 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский оркестр "Камерата Сибири" под управлением Фаузии Тажиной завоевал первое место в секции "Оркестр", категории "Старший артист" на конкурсе "WORLD OPEN Online Music Competition".

Коллектива впервые подал заявку на участие.

"Мастерство исполненных "Камератой" произведений высоко оценило международное жюри, в состав которого входят эксперты из Испании, Италии, Португалии и других европейских стран. Конкурс проводится ежегодно на протяжении 15 лет. В прошлом году в нем приняли участие 1650 человек из 56 стран", - сообщил инфоцентр регионального правительства.

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